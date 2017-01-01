Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харьковской области мужчина застрелился из ружья

Комментариев: 0
Житель Харьковской области застрелился из обреза охотничьего ружья после того, как узнал, что болен раком.
Тело мужчины нашли неподалеку от мусорных баков в Золочеве
Тело мужчины нашли неподалеку от мусорных баков в Золочеве
прес-служба Національної поліції

В Харьковской области правоохранители зафиксировали смерть мужчины, который, по предварительным данным, застрелился из обреза охотничьего ружья. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что информация о происшествии поступила правоохранителям в 6:00.

"Тело мужчины неподалеку от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного на обрез охотничьего гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении.

Как рассказала полицейским жена погибшего, неделю назад муж узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения.

Сейчас начато уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция.

Ранее в изоляторе временного содержания в Конотопе Сумской области повесился арестант.

Напомним, правоохранители Одессы расследуют факт гибели 20-летней девушки, выпавшей с 11-го этажа жилого дома. Родственники погибшей заявляют о следах насилия на теле, и подозревают, что полиция спишет смерть на суицид.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рак, Харьковская область, самоубийство, заболевание, болезнь, тело, мужчина, онкология, суицид, самоубийца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь