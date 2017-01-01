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В Ровно в ДТП с участием иностранца погибла женщина

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В Ровно предварительно пьяный иностранец на BMW столкнулся с автомобилем ВАЗ. У результате аварии погибла пассажирка.
Последствия ДТП в Ровно
Последствия ДТП в Ровно
прес-служба Національної поліції

В Ровно в воскресенье, 10 марта, около 14:00 на улице Мельничная столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. В результате аварии одна женщина погибла, а одного из водителей госпитализировали, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 40-летний иностранец, двигаясь со стороны Луцкого кольца, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

"Пассажирка последнего от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя забрала "скорая". Водитель иномарки не пострадал, его доставили на медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения", - говорится в сообщении.

 

 

Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и патрульные полицейские.

Ранее в Печерском районе Киева произошло тройное ДТП, организаторы которого скрылись с места происшествия.

Также сообщалось, что на Лесном массиве в Киеве Lanos въехал в троллейбус, погиб человек.

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Теги: автомобили, ДТП, дороги, видео, фото, иностранцы, авария, жертвы, гибель, Ровно, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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