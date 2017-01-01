В Ровно в ДТП с участием иностранца погибла женщина

В Ровно предварительно пьяный иностранец на BMW столкнулся с автомобилем ВАЗ. У результате аварии погибла пассажирка.

В Ровно в воскресенье, 10 марта, около 14:00 на улице Мельничная столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. В результате аварии одна женщина погибла, а одного из водителей госпитализировали, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 40-летний иностранец, двигаясь со стороны Луцкого кольца, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

"Пассажирка последнего от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя забрала "скорая". Водитель иномарки не пострадал, его доставили на медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и патрульные полицейские.

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