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День на Донбассе прошел без обстрелов - ООС

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Ни одного обстрела в течение текущих суток, 10 марта, по состоянию на 18:00 воскресенья на Донбассе не зафиксировано.
На Донбассе днем не стреляли
На Донбассе днем не стреляли
Reuters (архівне фото)

В течение текущих суток, 10 марта, по состоянию на 18:00 воскресенья нарушений режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - заверили в штабе.

Напомним, в течение минувших суток, 9 марта, сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет.

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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