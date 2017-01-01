В Черкасской области патрульные устроили погоню со стрельбой

Патрульные полицейские применили оружие для остановки автомобиля правонарушителя в Каневе (Черкасская область).

В городе Канев Черкасской области патрульные полицейские применили оружие для остановки автомобиля правонарушителя. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что правоохранители, патрулируя днем в Каневе, увидели автомобиль Renault Duster, который двигался на большой скорости.

"По требованию полицейского остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение, едва не сбив переходивших дорогу пешеходов. Правоохранители начали преследовать правонарушителя. На требования немедленно остановить автомобиль водитель не реагировал. Когда машина правонарушителя выехала за пределы города, полицейские применили оружие, осуществив выстрел по колесам автомобиля, после чего авто остановилось", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель задержан, им оказался ранее судимый житель одного из сел Каневского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составили административный материал по статье управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

"Кроме того, как выяснилось, мужчина является подозреваемым в уголовном производстве, которое было открыто по статье 289 Уголовного кодекса и расследуется полицией Черкасской области. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - доложили в главке.

При этом там добавили, что в настоящее время решается вопрос об изменении злоумышленнику меры пресечения на более строгую.

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