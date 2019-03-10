Порошенко обещает нулевую терпимость к коррупции

Президент заявил, что гарантирует нулевую толерантность к коррупции, а также пообещал ответственность виновным в хищениях.

Президент Петр Порошенко заявил, что гарантирует нулевую толерантность к коррупции, а те, кто украл, будут нести ответственность. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает в воскресенье, 10 марта, сайт главы государства.

По словам Порошенко, ведется постоянная планомерная работа по борьбе с коррупцией в течение пяти лет. Он добавил, что сегодня существенно улучшилась ситуация в преодолении этого явления.

"Я хочу всем напомнить, какая была ситуация в оборонпроме и в армии в 2014 году - воровали все, все время со времен независимости Украины. Распродавали, уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по дорогим ценам...", - отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что тогда предложил волонтерский десант.

"Я хочу подчеркнуть, что все это время мы решительно боролись с хищением в армии. Возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений. Получены приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда", - отчитался президент.

Он особо подчеркнул, что коррупция в оборонном секторе неприемлема.

"Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует на армии. Моя реакция будет очень быстрой, но в то же время никак не допущу, чтобы использовали эту утечку информации для атак на армию, для атак на нашу оборонную промышленность", - сказал Порошенко.

По его словам, следствием таких нападок на армию будет ее ослабление, замедление темпов обеспечения новейшим оружием. Ведь на сегодняшний день речь идет о вооружении украинской армии и крылатыми ракетами, и высокоточными боеприпасами, и противотанковыми комплексами, ударными беспилотниками, и другими видами вооружения.

"Именно поэтому моя реакция будет абсолютно однозначной - правоохранительные органы имеют все возможности. После моего обращения возбуждено дополнительных около десяти уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов, в том числе и по директорам", - доложил глава государства.

Он добавил, что не обсуждает решения судов. Вместе с тем президент отметил, что ситуация, которая на сегодняшний день существует с точки зрения представления этой информации, требует быстрых и решительных действий.

Напомним, согласно расследованию журналистов в 2015 году Гладковский вместе с другом Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

6 марта ГПУ объявила руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен при поставке деталей для государственного концерна.

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