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Порошенко обещает нулевую терпимость к коррупции

Комментариев: 15
Президент заявил, что гарантирует нулевую толерантность к коррупции, а также пообещал ответственность виновным в хищениях.
Петр Порошенко подчеркнул, что коррупция в оборонном секторе неприемлема
Петр Порошенко подчеркнул, что коррупция в оборонном секторе неприемлема
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что гарантирует нулевую толерантность к коррупции, а те, кто украл, будут нести ответственность. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает в воскресенье, 10 марта, сайт главы государства.

По словам Порошенко, ведется постоянная планомерная работа по борьбе с коррупцией в течение пяти лет. Он добавил, что сегодня существенно улучшилась ситуация в преодолении этого явления.

"Я хочу всем напомнить, какая была ситуация в оборонпроме и в армии в 2014 году - воровали все, все время со времен независимости Украины. Распродавали, уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по дорогим ценам...", - отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что тогда предложил волонтерский десант.

"Я хочу подчеркнуть, что все это время мы решительно боролись с хищением в армии. Возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений. Получены приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда", - отчитался президент.

Он особо подчеркнул, что коррупция в оборонном секторе неприемлема.

"Нулевая толерантность к коррупции. И поэтому совершенно неприемлемо, когда кто-то на сегодняшний день ворует на армии. Моя реакция будет очень быстрой, но в то же время никак не допущу, чтобы использовали эту утечку информации для атак на армию, для атак на нашу оборонную промышленность", - сказал Порошенко.

По его словам, следствием таких нападок на армию будет ее ослабление, замедление темпов обеспечения новейшим оружием. Ведь на сегодняшний день речь идет о вооружении украинской армии и крылатыми ракетами, и высокоточными боеприпасами, и противотанковыми комплексами, ударными беспилотниками, и другими видами вооружения.

"Именно поэтому моя реакция будет абсолютно однозначной - правоохранительные органы имеют все возможности. После моего обращения возбуждено дополнительных около десяти уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов, в том числе и по директорам", - доложил глава государства.

Он добавил, что не обсуждает решения судов. Вместе с тем президент отметил, что ситуация, которая на сегодняшний день существует с точки зрения представления этой информации, требует быстрых и решительных действий.

Напомним, согласно расследованию журналистов в 2015 году Гладковский вместе с другом Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

6 марта ГПУ объявила руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен при поставке деталей для государственного концерна.

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Теги: президент, коррупция, Порошенко, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Укроборонпром, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Евроскептик    10.03.2019, 23:34
Оценка:  +3
Евроскептик
А чего ты пять лет делал?Не замечал?!
Ruspidor    10.03.2019, 23:41
Оценка:  0
Ruspidor
Так он и сейчас не замечает, просто вылезло...
Детонатор    10.03.2019, 23:27
Оценка:  +3
Детонатор
Шо, уже? И самого себя терпеть не будешь? И после выборов?
Boxerogos    10.03.2019, 23:17
Оценка:  0
Boxerogos
Вечно синий коррупционный жиробас обещает нулевую терпимость к чужой коррупции?А к своей?Ведь чужой коррупции не существует,всё завязано на этом хуecoce.
Ruspidor    10.03.2019, 23:14
Оценка:  +2
Ruspidor
В тюрьме?
Letohradek    10.03.2019, 23:17
Оценка:  -6
Letohradek
Толерантного отношения не будет к тебе, в тюрьме, в которую попадешь за свей писдеж!
Ruspidor    10.03.2019, 23:25
Оценка:  +3
Ruspidor
Не зря вас, пидapacoв, во главе с твоим потрохом, через три недели вышвырнут...
Детонатор    10.03.2019, 23:30
Оценка:  0
Детонатор
Храдек, если Порошок пролетит на выборах, что скорее всего, за кого тогда топить будешь? Как всегда, кто больше заплатит?
dukeOd    10.03.2019, 23:06
Оценка:  +5
dukeOd
Какой дибил ему еще верит после 5 лет тотальной коррупции
Letohradek    10.03.2019, 23:12
Оценка:  -6
Letohradek
Какой дебил? Да тот, который проголосует на предстоящих выборах за Зэ или Ю.
Ruspidor    10.03.2019, 23:15
Оценка:  +1
Ruspidor
Т.е. тот, кто роголосует против потроха верил потроху?
Л - логика!
sergei77    10.03.2019, 23:00
Оценка:  +7
sergei77
не прошло и 5 лет, как порошенко только начинает обещать о борьбе с коррупцией. Где ж ты раньше был?
Ruspidor    10.03.2019, 23:16
Оценка:  +2
Ruspidor
Крал... Ну вроде как бэ фсе, мишин экомплишед, теперь можно и отдохнуть...
Вепр    10.03.2019, 22:58
Оценка:  +6
Вепр
Всі злодії, тільки смертна кара, та висилання родин, більше ніщо не зупинить цих тварин!!!
doc1    10.03.2019, 22:45
Оценка:  +3
doc1
Поздно петя ты всрался!
Letohradek    10.03.2019, 22:48
Оценка:  -6
Letohradek
Поздно dok1, ты всрался!
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