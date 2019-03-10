К аудиту Укроборонпрома хотят привлечь всемирно известную компанию

Президент инициирует проведение аудита Укроборонпрома с привлечением всемирно известной аудиторской компании.

Для обеспечения доверия, в том числе и международных партнеров, к результатам аудита Укроборонпрома, его должна провести всемирно известная аудиторская компания. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу ICTV, сообщает в воскресенье, 10 марта, сайт главы государства.

"Давайте разделим, потому что есть три вещи. Первое - аудит. Для того, чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы его делала одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия", - ответил Порошенко на вопрос, означает ли желание привлечь к аудиту Укроборонпрома международные компании отсутствие доверия к украинским антикоррупционным ведомствам.

По словам президента, второй вопрос - обеспечение ревизии.

"И наша аудиторская служба, украинская правительственная, и Счетная палата, и любой другой орган, имеющие право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта. Для чего это нужно? Для того, что и первое - для доверия. Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий", - подчеркнул глава государства.

При этом третьим вопросом он назвал расследование совершенных преступлений.

"Если это высокопоставленные чиновники, то это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования и это хорошо, потому что расследование должно быть независимое. Или Генеральная прокуратура, или Госбюро расследований, или любой, кто обнаружит преступление, должен расследовать и проинформировать общество", - сказал Порошенко.

"И последнее - это должно быть абсолютно прозрачно, и общественность должна быть очень хорошо проинформирована, что и как там происходит. Если из этого сделать шоу, и причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, то на сегодняшний день я не дам просто этого сделать", - заверил президент.

Он отметил, что для прозрачности факты должны быть переданы в специальную временную следственную комиссию парламента, где присутствовали представители всех фракций и которые имеют возможность проверить, сделать выводы, проголосовать и проинформировать общество.

Напомним, согласно расследованию журналистов в 2015 году Гладковский вместе с другом Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

6 марта ГПУ объявила руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен при поставке деталей для государственного концерна.

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