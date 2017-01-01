В Харькове мужчина открыл стрельбу с балкона

40-летний пьяный мужчина совершил несколько выстрелов из пистолета с балкона своей квартиры.

Мужчина с балкона открыл стрельбу по людям в Харькове Getty Images



В Московском районе Харькова мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Стрельба произошла на улице Гвардейцев Широнинцев 9 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В результате стрельбы никто не пострадал.

"40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры", – говорится в сообщении.





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Информация об инциденте внесена в журнал единого учета.

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