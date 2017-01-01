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В Харькове мужчина открыл стрельбу с балкона

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40-летний пьяный мужчина совершил несколько выстрелов из пистолета с балкона своей квартиры.
Мужчина с балкона открыл стрельбу по людям в Харькове
Мужчина с балкона открыл стрельбу по людям в Харькове
Getty Images

В Московском районе Харькова мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
Стрельба произошла на улице Гвардейцев Широнинцев 9 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В результате стрельбы никто не пострадал.
 
"40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры", – говорится в сообщении.
 
Информация об инциденте внесена в журнал единого учета. 

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Напомним, в октябре прошлого года в Мелитополе задержали мужчину,  стрелявшего по прохожим с балкона.

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Теги: Харьков, стрельба, полиция, балкон
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Источник: korrespondent.net

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