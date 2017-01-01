В Харькове мужчина открыл стрельбу с балкона
40-летний пьяный мужчина совершил несколько выстрелов из пистолета с балкона своей квартиры.
В Московском районе Харькова мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Стрельба произошла на улице Гвардейцев Широнинцев 9 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В результате стрельбы никто не пострадал.
"40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры", – говорится в сообщении.
Информация об инциденте внесена в журнал единого учета.
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Напомним, в октябре прошлого года в Мелитополе задержали мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона.
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