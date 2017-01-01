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Дельфинов в Черном море пересчитают с неба

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С помощью авиаучета в Черном море Украина и европейские страны пересчитают всех дельфинов.
Украина проведет авиаучет дельфинов в Черном море
Украина проведет авиаучет дельфинов в Черном море
АР (архив)


Украина летом текущего года примет участие в международном авиаучете дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. Об этом сообщил глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что в настоящее время имеется некорректная информация о количестве дельфинов в Черном море, поэтому ряд стран поучаствует в проекте ЕС и проведет авиаучет млекопитающих с фото и видеофиксацией.

"Есть противоречивая информация о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины", – рассказал Семерак.

Также специалисты должны определить количество дельфинов, погибших в рыболовных сетях. Кроме Украины, в исследованиях примут участие Болгария, Румыния, Турция и Монако.

Напомним, в ноябре прошлого года в Новой Зеландии на берег выбросились десятки дельфинов. В марте 2018 года на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов.

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Теги: Черное море, дельфины, учет, дельфин, Минэкологии
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Источник: korrespondent.net

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