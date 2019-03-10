Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тернопольской области из-за ветра упала водонапорная башня

Комментариев: 0
Водонапорная башня упала в Тернопольской области из-за сильного ветра. Резервуар для воды был пустым.
Водонапорная башня упала на Тернопольщине
Водонапорная башня упала на Тернопольщине

От сильного ветра в селе Ивановка в Тернопольской области упала водонапорная башня. Об этом сообщил местный сайт mediator.te.

По предварительной информации, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.

Как сообщалось, во Львове шквальный ветер сорвал крыши и повалил деревья. Сорванные ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.

Напомним, в конце февраля во Львовской области штормовой ветер также валил деревья.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ветер, водопровод, водоснабжение, непогода, Тернопольская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь