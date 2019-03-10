В Тернопольской области из-за ветра упала водонапорная башня

Водонапорная башня упала в Тернопольской области из-за сильного ветра. Резервуар для воды был пустым.

От сильного ветра в селе Ивановка в Тернопольской области упала водонапорная башня. Об этом сообщил местный сайт mediator.te.

По предварительной информации, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят.

Как сообщалось, во Львове шквальный ветер сорвал крыши и повалил деревья. Сорванные ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.

Напомним, в конце февраля во Львовской области штормовой ветер также валил деревья.

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