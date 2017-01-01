Итоги 10 марта: Крушение самолета и бойкот Джексона

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Эфиопии разбился пассажирский самолет; творчеству Майкла Джексона объявляют бойкот. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Христиане отметили Прощеное воскресенье

Православные христиане отметили Прощеное воскресенье, которое является последним днем Масленицы и последним воскресеньем перед Великим постом, который продлится 48 дней до самой Пасхи. В этот день принято просить прощения у ближних и прощать в ответ собственных обидчиков.

В Виннице упавшее дерево убило 12-летнюю девочку

В Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала. В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

А во Львове сорванные ураганным ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.

В Эфиопии разбился самолет со 157 людьми на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета. Никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В катастрофе погибли граждане более чем 30 стран. Граждан Украины среди пассажиров не было.

В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за фильма о педофилии

В столице Великобритании из-за скандального фильма о педофилии демонтировали скульптуру, изображавшую короля поп-музыки Майкла Джексона. Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма Покидая Неверленд.

Украина получила рекордную выручку от экспорта фруктов и орехов

Украина в феврале 2019 года получила рекордную за всю историю выручку от экспорта фруктов и орехов - 24,8 млн долларов США. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатель февраля 2018 года.

За два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 млн долларов США или на 22% больше, чем годом ранее.

Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана. Внимание на твит Иванки от 2010 года обратило издание AOL.

“Мое настоящее имя Ивана. В Чехии Иванка это детская версия имени Ивана, как Бобби для Роберта“, – написала Иванка в Twitter.