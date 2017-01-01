В Одесской области ветер сорвал крышу в многоэтажке
В результате порыва ветра в городе Белгород-Днестровский сорвало крышу пятиэтажного жилого дома. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В Одесской области ветер сорвал крышу в многоэтажке
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В Одесской области ветер сорвал крышу в многоэтажке
В Одесской области штормовым ветром сорвало крышу пятиэтажки
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В городе Белгород-Днестровский Одесской области в результате порыва ветра сорвало крышу пятиэтажного жилого дома.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС области.
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Сообщение поступило спасателям в 13:10 в воскресенье, 10 марта. Было установлено, что ветром частично сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 м. кв.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Спасатели оказывали помощь работникам коммунального предприятия в демонтажа поврежденного шифера для дальнейшего проведения восстановительных работ.
Как сообщалось, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.
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