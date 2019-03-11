Пассажир поезда жестоко избил стюарда Интерсити Киев - Одесса

В поезде Интерсити Киев - Одесса один из пассажиров напал на стюарда и жестоко избил его.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок Укрзализници Александр Красноштан.

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“...Опять произошел досадный случай: неадекватный пассажир начал драку в поезде Интерсити Киев - Одесса со стюардом. В результате молодой сотрудник получил повреждения лица, в частности - повреждена часть ушной раковины“, - сообщил Красноштан.

Стюард госпитализирован. Полиция сработала четко - на станции Казатин злоумышленник задержан.

При этом представитель УЗ отметил, что произошло это потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Соответственно, злоумышленники чувствуют свою безнаказанность и творят что им заблагорассудится.

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“В то же время мы получаем на наши запросы из МВД только отписки. Зато Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны. Но не нужно ничего и никого охранять - необходимо обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах, которые по определению является публичным местом. Поэтому для предотвращения таких ситуаций необходимо срочно обеспечить охрану общественного порядка в пассажирских поездах силами Национальной полиции / национальной гвардии“, - отметил Александр Красноштан.

Как сообщалось 7 марта, в Запорожье покушались на антимайдановца - он отстреливался от нападавших.