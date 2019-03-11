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Пассажир поезда жестоко избил стюарда Интерсити Киев - Одесса

Комментариев: 3
В поездах УЗ отсутствует сопровождение полиции
В поездах УЗ отсутствует сопровождение полиции
limanpravda.com

В поезде Интерсити Киев - Одесса один из пассажиров напал на стюарда и жестоко избил его.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок Укрзализници Александр Красноштан.

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“...Опять произошел досадный случай: неадекватный пассажир начал драку в поезде Интерсити Киев - Одесса со стюардом. В результате молодой сотрудник получил повреждения лица, в частности - повреждена часть ушной раковины“, - сообщил Красноштан.

Стюард госпитализирован. Полиция сработала четко - на станции Казатин злоумышленник задержан. 

При этом представитель УЗ отметил, что произошло это потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Соответственно, злоумышленники чувствуют свою безнаказанность и творят что им заблагорассудится.

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“В то же время мы получаем на наши запросы из МВД только отписки. Зато Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны. Но не нужно ничего и никого охранять - необходимо обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах, которые по определению является публичным местом. Поэтому для предотвращения таких ситуаций необходимо срочно обеспечить охрану общественного порядка в пассажирских поездах силами Национальной полиции / национальной гвардии“, - отметил Александр Красноштан.

Как сообщалось 7 марта, в Запорожье покушались на антимайдановца - он отстреливался от нападавших.

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Теги: избил, поезд, Укрзализниця
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    11.03.2019, 09:44
Оценка:  +1
krolikoff_net
Не знаю чем тому быдлу не угодили. Сервис в интерсити прекрасный .
Letohradek    11.03.2019, 09:51
Оценка:  0
Letohradek
Переселенец из Донецка доказывал, что дамбас не слышат ...
krolikoff_net    11.03.2019, 10:05
Оценка:  0
krolikoff_net
Жил до войны некоторое время на Донбассе. Постоянно встречал там только хороших людей.
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