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В Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку

Комментариев: 2
Подросток жестоко избил свою жертву, затем начал ее насиловать. Спас бедную случайный прохожий.
Полиция среагировала мгновенно
Полиция среагировала мгновенно
su.npu.gov.ua

Происшествие случилось 8 марта около 23 часов вечера. Тогда 23-летняя девушка возвращалась домой после работы. Внезапно на одной из улиц Сум на нее напал неизвестный, сообщают в пресс-службе Нацполиции области.

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Злоумышленник повалил жертву на землю и несколько раз ударил ее по лицу и телу. После этого нападавший пригрозил убить жертву, если она откажется от интимной близости с ним.

Затем парень начал насиловать девушку. Спас бедную случайный прохожий, который и вызвал полиции и скорую помощь.

Спустя несколько часов после нападения сотрудники полиции задержали 16-летнего парня, у которого были сбиты кисти рук, а на его одежде обнаружили следы крови.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. Если суду удастся доказать вину несовершеннолетнего насильника, то ему грозит от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Напомним, в Ровненской области задержали педофила. На крики девочки выбежала ее мать, которая прогнала злоумышленника. Позже его задержали полицейские.

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Теги: изнасилование, избиение, несовершеннолетний насильник, Сумы
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Комментариев (2)
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Николай510    11.03.2019, 10:06
Оценка:  0
Николай510
И всего то? Аж "от 3 до 5 лет" тюрьмы - крутой закон нынче для насильников! правда на зоне из него сделают "петуха" - хоть это успокаивает!
deadwest    11.03.2019, 10:04
Оценка:  0
deadwest
От 3 до 5? Ну и законы... Повесить Бандеру на площади!
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