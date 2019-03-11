В Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку
Происшествие случилось 8 марта около 23 часов вечера. Тогда 23-летняя девушка возвращалась домой после работы. Внезапно на одной из улиц Сум на нее напал неизвестный, сообщают в пресс-службе Нацполиции области.
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Злоумышленник повалил жертву на землю и несколько раз ударил ее по лицу и телу. После этого нападавший пригрозил убить жертву, если она откажется от интимной близости с ним.
Затем парень начал насиловать девушку. Спас бедную случайный прохожий, который и вызвал полиции и скорую помощь.
Спустя несколько часов после нападения сотрудники полиции задержали 16-летнего парня, у которого были сбиты кисти рук, а на его одежде обнаружили следы крови.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. Если суду удастся доказать вину несовершеннолетнего насильника, то ему грозит от 3 до 5 лет тюремного заключения.
Напомним, в Ровненской области задержали педофила. На крики девочки выбежала ее мать, которая прогнала злоумышленника. Позже его задержали полицейские.