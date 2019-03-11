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Буксир ВСУ Корец вышел в море: РФ направила к нему три судна

Комментариев: 10
Среди российских суден сторожевой корабль ФСБ Краснодарец.
Морской буксир Корец осуществил плановый выход в море
Морской буксир Корец осуществил плановый выход в море

С целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир Корец осуществил плановый выход в море. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

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Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование по курсу Корца.

"Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец" (проект 10412, шифр Светлячок). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял Корец на сопровождение", - сказано в сообщении.

Как сообщалось 16 ноября, РФ пригрозила “за минуты“ закрыть Азовское море для украинских суден.

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Теги: Азов, корабль, флот, море, Россия, Украина
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Комментариев (10)
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Николай510    11.03.2019, 10:10
Оценка:  -1
Николай510
русские "чуйствують" свой конец, вот и бесятся от бессилия, упыри бандитские. Меркель им не поможет, ибо ест флот Штатов!
deadwest    11.03.2019, 09:56
Оценка:  -1
deadwest
Новые подробности отказа Берлина от участия в Керченской авантюре опубликовал израильский политолог Соломон Манн. По его словам в закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен - министром обороны Германии.
deadwest    11.03.2019, 09:57
Оценка:  0
deadwest
- Вы рассуждаете как дети!- заявила Меркель, - вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр?
deadwest    11.03.2019, 09:58
Оценка:  0
deadwest
Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?...
Миротворец, ау!)))))))))))))))))))))))))) ))))
fkrfyfan    11.03.2019, 09:54
Оценка:  -1
fkrfyfan
Ну вышел себе в море и вышел, тоже мне новость. А сопровождение вблизи границы стандартная норма
farfalle    11.03.2019, 09:39
Оценка:  -2
farfalle
Ща опять доиграются. ничему жизнь не учит...
vicinq    11.03.2019, 09:49
Оценка:  +1
vicinq
Напомнить что уварованный Украинский Крым придется вернуть как бы кремлевская хунта не старалась .
VSHIVANKA    11.03.2019, 09:55
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЧТО В КРЫМУ ОСТАЛОСЬ УКРАИНСКОЕ , ТАК ЭТО СРАЧ И РАЗРУХА С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН ...
ЗА ГОДЫ УКРОПНОЙ НЕЗАЛЕЖАЛОСТИ , ТАМ ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ НЕ УДАРИЛИ , ЧТОБЫ ХОТЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ ....
МАКСИМУМ ЗАБОРЫ В СИНЕ - ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ КРАСИЛИ ....)))
krolikoff_net    11.03.2019, 10:02
Оценка:  +1
krolikoff_net
Все, что построенно в Крыму, построенно Украиной.
farfalle    11.03.2019, 10:12
Оценка:  0
farfalle
кролик, ты такой смешной))) что там построено рагулями??
при Украине российский Крым только деградировал
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