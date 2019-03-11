Буксир ВСУ Корец вышел в море: РФ направила к нему три судна

Среди российских суден сторожевой корабль ФСБ Краснодарец.

С целью выполнения поставленных командованием Объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир Корец осуществил плановый выход в море.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

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Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, после визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование по курсу Корца.

"Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец" (проект 10412, шифр Светлячок). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял Корец на сопровождение", - сказано в сообщении.

Как сообщалось 16 ноября, РФ пригрозила “за минуты“ закрыть Азовское море для украинских суден.