Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов

Шквальный ветер повредил больше сотни социальных и жилых зданий.

Из-за резкого ухудшения погодных условий 47 населенных пунктов в Украине до сих пор остаются без электричества. Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС.

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Известно, что больше всего от непогоды пострадали жители 5 областей. Система защиты линий электропередач сработала в 15 населенных пунктах Львовской области. В Киевской области обесточены 12 населенных пунктов. В Житомирской области ситуация идентичная - обесточены 12 населенных пунктов. Без электричества остались 3 населенных пункта Луганской области, а также один в Черновицкой.

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В ГСЧС сообщают, что повреждены 108 жилых и социальных зданий. Шквальный ветер повредил крыши домов. Сейчас над ликвидацией последствий стихии работают 420 человек и 114 единиц спецтехники.

Напомним, в Киеве дерево упало на Infiniti, в Коцюбинском - заблокировало трассу. 10 марта Украину накрыл сильный ураган.