В Луцке сожгли авто адвоката и ее мужа

Полиция подозревает умышленный поджог.

Женщина утверждает, что получала угрозы от людей, связанных с криминалом facebook.com/advocat.yana.churina

В Луцке неизвестные сожгли машину адвоката Яны Чуриной и автомобиль ее мужа. Стоимость машин около 600 и 670 тысяч гривен.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Происшествие произошло сегодня, 11 марта, ночью. Во дворе возле дома адвоката были припаркованы две машины - Renault и Skoda.

Женщина утверждает, что до этого она получала угрозы от людей, связанных с криминалом.

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“Я официально обращаюсь ко всем, кто к этому причастен, “друзья“, “криминальные элементы“, которые угрожали моей семье, знайте, за все рано или поздно наступает ответственность. Я приложу к этому максимум усилий”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось 25 января, в Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов.