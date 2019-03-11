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Лидер черкасского “Нацкорпуса” попал в базу сайта “Миротворец”

Комментариев: 8
Неожиданно нашлись доказательства того, что Дмитрий Кухарчук причастен к организации заказных митингов.
Кухарчука подозревают в организации заказных митингов
Кухарчука подозревают в организации заказных митингов
Дмитро Кухарчук / Facebook

Лидер “Национального корпуса” Черкасс Дмитрий Кухарчук попал в базу сайта “Миротворец”. Его персону внесли в раздел “Чистилище”.

Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотического лозунгов, - написано в сопроводительном файле на сайте “Миротворец”.

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Причиной внесения лидера черкасского “Нацкорпуса” в базу сайта стали стычки националистов с полицией города, которые произошли 9 марта 2019 года.

По данным сайта “Миротворец“, Дмитрий Кухарчук был организатором массовых беспорядков.

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Он лично избивал полицейских, которые охраняли общественный порядок в Черкассах. Также Кухарчук, пользуясь авторитетом, призывал к избиению правоохранителей членов “Нацкорпуса”.

Напомним, волонтеры “Миротворца“ завербовали 300 россиян якобы для ЧВК “Вагнер“. Собранные в ходе собеседований с потенциальными наемниками доказательства преступлений передадут в Гаагу.

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Теги: Нацкорпус, националисты, лидер, Миротворец, Дмитрий Кухарчук
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Комментариев (8)
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Люблю_Украину    11.03.2019, 11:30
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Попасть на Миротворец в скором времени будет считаться честью после свала режима кровавого петра)
Люблю_Украину    11.03.2019, 11:38
Оценка:  +1
Люблю_Украину
при приеме на работу на солидные должности будут требовать справку о наличии тебя на Миротворце, так же это будет считаться бонусом к зарплате)))
fkrfyfan    11.03.2019, 11:24
Оценка:  0
fkrfyfan
Что уже и своих нацистов стали в сайт заносить?
atos    11.03.2019, 10:51
Оценка:  0
atos
Он не лидер, а nидер, я вам открою маленькую тайну, что на Уркаине лидеров никогда не было и нету, тут есть все, но кроме выше указанной категории.)))Лидер - это личность обладающия некоторыми способностями, которых у хахлов нету в априори. Хотя у них бытует мнение, что быть барыгой иестьбытьлидером
Boxerogos    11.03.2019, 10:40
Оценка:  +1
Boxerogos
Педя поспешно уeбал из Черкасс на вертолёте,дорогами он бы из Черкасс не выехал,поэтому его посипаки получили приказ назначить виновных в этом бегстве.Не удивлюсь если Нацкорпус РошенСМИ и карманная Гейпрокуратура вскоре объявят"проектом Кремля".))))))))))))
atos    11.03.2019, 10:52
Оценка:  +1
atos
Черкасская область с её окопами это полный ппц, круче только Днепропетровская и Львовская область))))
Boxerogos    11.03.2019, 10:33
Оценка:  +1
Boxerogos
Логичное решение,ведь МироХворец-порошенковская контора.
sharry-sharry    11.03.2019, 10:37
Оценка:  -4
sharry-sharry
Не мели Емеля,не твоя неделя....
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