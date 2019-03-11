Лидер черкасского “Нацкорпуса” попал в базу сайта “Миротворец”

Неожиданно нашлись доказательства того, что Дмитрий Кухарчук причастен к организации заказных митингов.

Лидер “Национального корпуса” Черкасс Дмитрий Кухарчук попал в базу сайта “Миротворец”. Его персону внесли в раздел “Чистилище”.

Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотического лозунгов, - написано в сопроводительном файле на сайте “Миротворец”.

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Причиной внесения лидера черкасского “Нацкорпуса” в базу сайта стали стычки националистов с полицией города, которые произошли 9 марта 2019 года.

По данным сайта “Миротворец“, Дмитрий Кухарчук был организатором массовых беспорядков.

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Он лично избивал полицейских, которые охраняли общественный порядок в Черкассах. Также Кухарчук, пользуясь авторитетом, призывал к избиению правоохранителей членов “Нацкорпуса”.

Напомним, волонтеры “Миротворца“ завербовали 300 россиян якобы для ЧВК “Вагнер“. Собранные в ходе собеседований с потенциальными наемниками доказательства преступлений передадут в Гаагу.