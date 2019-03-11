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В России перевернулся грузовик с ЗРПК Панцирь

Комментариев: 4
В результате аварии заблокировано движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.
В России перевернулся грузовик с ЗРПК Панцирь
© dv.kp.ru
Фото 1/3
  • Заблокирован проезд
  • Причиной аварии могло стать плохое качество дороги
  • Панцирь-С в боевых условиях
В России перевернулся грузовик с ЗРПК Панцирь
Заблокирован проезд
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В Российской Федерации на объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик КамАЗ, на котором был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление МВД РФ по Приморскому краю.

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Российские СМИ сообщают, что на КамАЗе был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С, от которого при аварии отлетело несколько частей. Отмечается, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги - просевший асфальт на выходе из поворота.

Стоит отметить, Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

Как сообщалось 28 февраля, российский корабль протаранил мост в Южной Корее.

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Теги: Россия, авария, грузовик, ракеты
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Комментариев (5)
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weightless    11.03.2019, 11:52
Оценка:  0
weightless
Судя по фото, после ДТП Панцирь банально сдулся -
вон мужик его шкурку теребит
Woodbrother    11.03.2019, 11:26
Оценка:  +2
Woodbrother
Не имеющий аналогавно.
CasperW    11.03.2019, 11:22
Оценка:  +4
CasperW
Допінг!
Ser7    11.03.2019, 10:49
Оценка:  +8
Ser7
Бедный Панцирь, подскользнулся на визитке Яроша.
ВосставшийИзБана    11.03.2019, 10:35
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
На бис, пожалуйста!
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