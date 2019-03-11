В результате аварии заблокировано движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.

В России перевернулся грузовик с ЗРПК Панцирь

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В России перевернулся грузовик с ЗРПК Панцирь

В Российской Федерации на объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик КамАЗ, на котором был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление МВД РФ по Приморскому краю.

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Российские СМИ сообщают, что на КамАЗе был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С, от которого при аварии отлетело несколько частей. Отмечается, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги - просевший асфальт на выходе из поворота.

Стоит отметить, Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

Как сообщалось 28 февраля, российский корабль протаранил мост в Южной Корее.