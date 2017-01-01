10 млн евро: В Амстердаме рассмотрят апелляцию по делу о "скифском золоте"

Суд уже в 2016 году признал необходимость вернуть Украине коллекцию экспонатов, но решение пытаются оспорить.

"Скифское золото" могут наконец вернуть Украине EPA/UPG

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Сегодня в Нидерландах состоится заседание Апелляционного суда Амстердама по делу о “скифском золоте“. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

Участие в судебном заседании примут представители Министерства юстиции, отмечает ведомство. Петренко отметил, что 15 февраля 2019 года Украина подала дополнительные доказательства.

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Среди них он упомянул экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО о незаконном ввозе, вывозе и передаче права собственности на культурные ценности профессора Франческо Франчиони.

Кроме того, Украина подала экспертное заключение по вопросам международного публичного права профессора Нико Шрейвера.

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“Позиция государства Украина основана, в первую очередь, на нормах международного права и положениях украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты“, - подчеркивает Петренко.

Музей, в оперативном управлении которого находятся музейные предметы, составляющие государственную часть Музейного фонда Украины, не имеет права распоряжаться ими, добавил он.

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На территории Королевства Нидерланды находятся более 565 музейных предметов коллекции “Крым. Золотой остров в Черном море“ из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

“Экспонаты, содержащихся Музеем Аллард Пирсон в Нидерландах, подлежат возвращению на территорию Украины с последующей передачей на хранение в Национальный музей истории Украины“, - заявил Петренко.

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14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама уже объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине, но его обжаловали музеи оккупированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потратит на суды по скифскому золоту почти 13 млн грн.