Священники УПЦ МП заблокировали храм в Ровенской области

Представители духовенства не согласны с решением прихожан о переходе парафии в ПЦУ.

Люди протестуют скриншот из видео

В селе Сестрятин группа священников Московского патриархата заблокировала Свято-Николаевский храм. Таким образом представители духовенства протестуют против решения религиозной общины села о переходе в ПЦУ. Об этом сообщают местные СМИ.

Читай также: Архиепископ ПЦУ Климент задержан оккупантами в Симферополе

Очевидцы рассказывают, что 10 марта местный священник устроил праздничный молебен на украинском языке, но после этого началась масштабная провокация.

Несколько прихожан подозревали, что назревает план захвата храма, поэтому они остались возле церкви.

Настоятель Свято-Николаевского храма заблокировался в святыне вместе с несколькими десятками неизвестных людей. Местные жители сообщают, что провокаторов доставляли в село несколькими партиями.

Читай также: Задержанного архиепископа ПЦУ обвиняют в краже

На место происшествия немедленно вызвали правоохранителей, но те только следили за общественным порядком. В религиозные дела полицейские решили не вмешиваться.

Пока ситуация в селе не изменилась. Возникали мелкие потасовки и драки.

Напомним, Варфоломей назвал утопической идею обсуждения автокефалии ПЦУ. Патриарх отказался устраивать всеправославное обсуждение получения автономии украинской церковью.