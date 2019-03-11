Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Священники УПЦ МП заблокировали храм в Ровенской области

Комментариев: 4
Представители духовенства не согласны с решением прихожан о переходе парафии в ПЦУ.
Люди протестуют
Люди протестуют
скриншот из видео

В селе Сестрятин группа священников Московского патриархата заблокировала Свято-Николаевский храм. Таким образом представители духовенства протестуют против решения религиозной общины села о переходе в ПЦУ. Об этом сообщают местные СМИ.

Читай также: Архиепископ ПЦУ Климент задержан оккупантами в Симферополе

Очевидцы рассказывают, что 10 марта местный священник устроил праздничный молебен на украинском языке, но после этого началась масштабная провокация.

Несколько прихожан подозревали, что назревает план захвата храма, поэтому они остались возле церкви.

Настоятель Свято-Николаевского храма заблокировался в святыне вместе с несколькими десятками неизвестных людей. Местные жители сообщают, что провокаторов доставляли в село несколькими партиями.

Читай также: Задержанного архиепископа ПЦУ обвиняют в краже

На место происшествия немедленно вызвали правоохранителей, но те только следили за общественным порядком. В религиозные дела полицейские решили не вмешиваться.

Пока ситуация в селе не изменилась. Возникали мелкие потасовки и драки.

Напомним, Варфоломей назвал утопической идею обсуждения автокефалии ПЦУ. Патриарх отказался устраивать всеправославное обсуждение получения автономии украинской церковью.

Поделись:
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, священники, храм, захват
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
weightless    11.03.2019, 11:43
Оценка:  +1
weightless
Попы-рейдеры
Woodbrother    11.03.2019, 11:12
Оценка:  +6
Woodbrother
Москвопопы в конец озверели. Пора им домой на россию.
VSHIVANKA    11.03.2019, 11:05
Оценка:  -7
VSHIVANKA
А ПРИХОЖАНЕ " РЕШАЮТ " ПЕРЕЙТИ В УКРОПНУЮ СЕКТУ С ПОМОЩЬЮ ОТМОРОЗКОВ - АКТИВИСТОВ , ЛОМОВ , БОЛГАРОК И МОРДОБОЯ ?
CasperW    11.03.2019, 11:21
Оценка:  +4
CasperW
нет. Они стараются уйти подальше от скрепных священников, для которых бухим по могилам ездить - норма
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь