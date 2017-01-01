НАБУ завело производство из-за деклараций Богомолец - СМИ
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации кандидатом в президенты Ольгой Богомолец. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в бюро.
Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование неправдивой информации). Санкция статьи - штраф в 42,5-51 тысячу грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо же тюрьма на срок до 2 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.
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Уголовное производство расследуется с 19 февраля, уточняют источники издания. В частности, проверяются обстоятельства возможного сокрытия Богомолец имущества за 2015-2017 годы.
Напомним, ранее сообщалось, что 2 февраля Ольга Богомолец попала в ДТП.