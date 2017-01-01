В центре Львова снова стреляли в уличных музыкантов

Одному из парней попали в шею.

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Полицейские проверяют информацию о ранении уличного музыканта на площади Даниила Галицкого во Львове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

“Вчера, 10 марта, в одной из социальных сетей была обнародована информация о ранении молодого парня, уличного музыканта, выстрелом из пневматического оружия. Как говорилось в сообщении, это произошло на площади Даниила Галицкого во Львове - пуля попала потерпевшему в шею. По фактам, изложенным в сообщении, полицейские проводят проверку“, - сообщили в полиции.

О том, что 10 марта вечером на площади Даниила Галицкого во Львове неизвестный открыл стрельбу в уличных музыкантов, сообщила мать одного из ребят Татьяна Данилченко в Facebook.

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“Неизвестный стрелял в моего сына и его друзей, которые играли на пл. Даниила Галицкого. Ранен барабанщик группы. К счастью, рана не угрожает жизни парня - кровотечение удалось остановить, пуля попала в мышцы шеи, не задев жизненно важных органов. Мне даже страшно подумать, что могло бы произойти, попади этот подонок в глаза или в сонную артерию. Или если на пути пули оказался маленький ребенок! В это время на площади было много людей, в том числе и с детьми. Мы все сейчас находимся в шоке ... Очень прошу, будьте осторожны и внимательны! И посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать и куда обращаться, чтобы найти того, кто стрелял? Считаю, что стрельба в центре города не должна оставаться безнаказанной!“, - написала женщина.

Она также обнародовала фото пули, которую пострадавшему извлекли из его шеи.

Как сообщалось, в июле 2018 в центре Львова подстрелили уличную скрипачку.

Также 11 сентября, в центре Киева стреляли в девушку, у нее ранение руки. Позже выяснилось, что стреляла пенсионерка - ей не понравилось поведение молодежи.