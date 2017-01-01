Без урн для голосования: Наев рассказал, как будут голосовать военные в зоне ООС

Сергей Наев рассказал, что военные смогут посетить избирательные участки. Многие проголосовать просто не смогут.

На передовую с урнами не приедут facebook.com/pressjfo.news Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1893391-V-shtabe-OOS-rasskazali-o-sityacii-na-Donbasse © News.bigmir.net

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, каким образом военные на Донбассе смогут проголосовать. По словам Наева, урны бойцам доставлять не будут. Об этом офицер рассказал телеканалу UA:Донбасс.

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Сергей Наев утверждает, что в зоне ООС будут установлены избирательные участки. Военнослужащие смогут посетить эти участки и там проголосовать согласно процедуре. Те военные, которые не смогут выбраться в участки для голосования, будут продолжать защищать родину.

Другими словами, военные, которые находятся в горячих точках фронта, не будут принимать участие в выборах президента страны.

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Также командующий ООС уверяет, что военным на Донбассе не проводят предвыборную агитацию.

Напомним, командующий ООС оценил готовность к наступлению. Объединенные силы готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы, заверил Наев.