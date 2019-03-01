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ТОП-25 экспортеров оружия: Украина заняла 12 место

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За год позиция страны опустилась на один пункт, а в целом за четыре года Украина сократила экспорт на 47%.
В рейтинге экспортеров оружия Украина опустилась на одну позицию
В рейтинге экспортеров оружия Украина опустилась на одну позицию
unn.com.ua

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Украина заняла 12 место в ТОП-25 крупнейших экспортеров оружия в мире. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). 

С прошлого года Украина опустилась на одну позицию - в таком же рейтинге, обнародованном в прошлом году, страна заняла 11 место.

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Сейчас это место занимает Южная Корея. В сравнении с периодом 2009-2013 годов, в 2014-2018 годах Украина уменьшила экспорт вооружений на 47%. При этом и импорт вооружения остался на довольно низком уровне, говорится в результатах исследования.

Украина уступила 11 место Южной Корее
Украина уступила 11 место Южной Корее
www.sipri.org

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Первые ТОП-5 мест рейтинга занимают США, Россия, Франция, Германия и Китай. Далее идут Великобритания, Испания, Израиль, Италия и Нидерланды.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран провел первый запуск крылатой ракеты с подлодки.

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Теги: оружие, экспорт, Украина, ТОП25, рейтинг
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