В Одессе рухнула стена ТЦ, у женщины сотрясение мозга: В мэрии заявили, что она "просто споткнулась"

Также у пострадавшей частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны.

В Одессе на стройке по улице Глушко от ураганного ветра произошел обвал стены будущего ТЦ, пожилая жительница заявила, что стала жертвой инцидента, она была госпитализирована. В мерии города озвучивают иную версию.

Об этом сообщает УСИ.

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“Инцидент, произошедший из-за шквального ветра, прокомментировали в Одесском горсовете. По их словам, пожилая женщина, которую с сотрясением мозга и частичной потерей памяти забрала скорая, споткнулась в ста метрах от обвалившейся стены, а не пострадала от падения стены, как заявляют волонтеры“, - пишет издание.

Волонтер Антонина Селина рассказала, что у 84-летней женщины сотрясение мозга, частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны. Отметим, что по ее данным, строители написали заявление, что она упала из-за ветра.

Пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева уверяет, что женщина упала в ста метрах от обрушившейся стены и сама рассказала об этом врачам.

“Скорая действительно забирала пожилую женщину, но, по ее словам, она споткнулась и упала. Сейчас она уже дома“, - отметила Наталья Мальцева.

Волонтер Антонина Селина рассказала изданию, что версии меняются каждые 5 минут, потому что у пострадавшей частично пропала память на фоне сотрясения мозга.

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“Родственница пострадавшей рассказала мне, что заявление уже написали, ищут свидетелей, а соседи утверждают, что камеры есть на самой стройке. Из-за нахалстроя, который появился на тротуаре между въездами во дворы. Жители обращались в прокуратуру еще летом, но реакции так и не последовало“, - прокомментировала волонтер.

Отметим, что “нахалстрой“ размещен на тротуаре, между двумя въездами во дворы. Общественница Екатерина Маденс сообщила, что собственником земельного участка, на котором строится предполагаемое кафе, является Агаев Ильхам.

“Согласно кадастру этот участок принадлежит ему еще с 2013 года, а оформляла его нотариус и жена депутата Одесского горсовета Наталья Чужовская. Ранее собственник арендовал участок под кафе и секс-шоп, а в апреле 2018 захотел выкупить под строительство - это есть в решении горсовета“, - считает общественница.

Как сообщалось, в поселке Затока под Одессой мужчина захватил участок и стрелял по коммунальщикам.