На Закарпатье обвалилась крыша древнего замка

Местные власти планировали демонтировать эту аварийную башню, но не успели.

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На Закарпатье от сильного ветра рухнула крыша Невицкого замка, расположенного недалеко от Ужгорода.

Соответствующие фото в понедельник, 11 марта, опубликовал пользователь Павел Гомонай на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время обрушения никто не пострадал.

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По данным Mukachevo.net, Закарпатская ОГА планировала демонтировать аварийную башню. На реконструкцию выделялось 10,5 млн грн. государственных средств и полмиллиона из местного бюджета.

Стоит отметить, Невиицкий замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1644 замок был разрушен и дошел до наших времен в виде руин.В последнее время замок находился в законсервированном состоянии. Верхние части сохранившихся башен были оборудованы шатровыми перекрытиями.

Как сообщалось, в апреле 2018 во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка