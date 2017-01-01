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На Закарпатье обвалилась крыша древнего замка

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Местные власти планировали демонтировать эту аварийную башню, но не успели.
На Закарпатье обвалилась крыша древнего замка
© pershij.com.ua
Фото 1/11
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
  • На Невицком замке обвалилась крыша
На Закарпатье обвалилась крыша древнего замка
На Невицком замке обвалилась крыша
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На Закарпатье от сильного ветра рухнула крыша Невицкого замка, расположенного недалеко от Ужгорода.

Соответствующие фото в понедельник, 11 марта, опубликовал пользователь Павел Гомонай на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время обрушения никто не пострадал.

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По данным Mukachevo.net, Закарпатская ОГА планировала демонтировать аварийную башню. На реконструкцию выделялось 10,5 млн грн. государственных средств и полмиллиона из местного бюджета.

Стоит отметить, Невиицкий замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1644 замок был разрушен и дошел до наших времен в виде руин.В последнее время замок находился в законсервированном состоянии. Верхние части сохранившихся башен были оборудованы шатровыми перекрытиями.

Как сообщалось, в апреле 2018 во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка

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Теги: Закарпатье, замок, ветер, Закарпатская область
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