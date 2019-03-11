Рабинович: Наша экономика заточена под интересы пяти человек, находящихся в списке Форбс

Нынешняя власть выстроила систему таким образом, что экономика Украины сегодня работает в интересах всего пяти человек – и все они находятся в списке богатейших людей по версии авторитетного журнала "Форбс". Об этом заявил народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя" на телеканале NewsOne.

"Судя по списку Форбс, Украина – совсем не бедная страна, ведь в нем сразу пять украинцев. Проблема в том, что у нас экономика построена именно для этих пяти человек. И они наживаются на всех нас!" – возмутился Рабинович.

Он подчеркнул, что поддерживает идею европейской Украины, но смысл ее в том, чтобы обеспечить европейский уровень жизни нашим гражданам.

"Для того чтобы изменить эту ситуацию, нам надо понять, что мы строим. Европу? Я только за Европу – двумя руками. Но я за Европу, которая будет здесь, у нас дома. Для меня Европа – это когда люди получают достойную пенсию, а не нищенствуют, как сейчас. Когда люди получают достойную зарплату", – заявил политик.

В качестве примера он привел Италию, где партия "Пять звезд", которую считали популистской, после прихода к власти успешно выполняет свои обещания.

"В Италии сейчас пришла к власти партия, которую все называли популистской – "Пять звезд". Они обещали много действительно популярных вещей, в частности, снизить пенсионный возраст. И после победы на выборах они все это сделали! Они выполнили все свои обещания. А мы все еще не верим в себя", – посетовал парламентарий.

По его мнению, Украина обязательно станет сильной страной, как только "излечится" от "уродов" во власти.

"Если человек заболел, идет к одному врачу, к другому, и все не помогает – он пойдет к третьему врачу. А у нас как? Мы заболели этими уродами, и продолжаем каждый раз выбирать их же. Почему? Украина – сильнейшая страна, которая может стать реальным локомотивом европейской экономики. И обязательно станет – только надо пойти на выборы и наконец-то вылечиться", – заключил Вадим Рабинович.