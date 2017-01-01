Из-за ветра "оранжевый" уровень опасности объявили в 15 областях

Порывы ветра в ближайшие сутки будут достигать 25-30 м/с в отдельных регионах и доходить до 22 м/с по всей стране.

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В 15 областях Украины из-за сильного ветра объявлен второй уровень опасности - оранжевый. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В частности, в Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца суток 11 марта обещают сильные порывы ветра - 25-30 м/с. Кроме того, порывы ветра 15-22 м/с ожидаются по всей территории страны.

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Порывы в 25-30 м/с ожидаются, помимо Киева, еще в 14 областях: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской.

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Уровень опасности в этих регионах также определен как второй, оранжевый. Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области ветер сорвал крышу в многоэтажке.