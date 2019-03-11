В сеть слили "дружескую беседу" Тимошенко и Коломойского - СМИ

Слова Юлии Владимировны обращенные к Коломойскому "обнимаю и целую", явно противоречит ее антиолигархической риторике .

Судя по разговору, Тимошенко и Коломойский являютя близкими друзьями и у них есть общие планы styler.rbc.ua

В Сеть слили тайную беседу Юлии Тимошенко и олигарха, экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Соответствующая запись, датированная февралем 2019 года, была обнародована на сервисе Liveleak 7 марта.

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Судя по интонациям, Тимошенко и Коломойский - близкие друзья, имеют общие планы и даже обмениваются такими фразами, как “обнимаю и целую“, что явно противоречит антиолигархической риторике Юлии Владимировны.

Тимошенко поздравила Коломойского с Днем рождения, заявив, что тот может “быть лучшим другом и надежным партнером во всех важнейших делах“. Она пожелала олигарху, чтобы ему “оставили в покое“, а также, чтобы “все худшее осталось позади в новом году“.

В свою очередь, олигарх Коломойский ответил: “Мы же пока нашей цели не достигнем - мы не успокоимся“.

“Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень“, - подытожила Тимошенко разговор, выразив надежду, что они скоро увидятся.

Опубликованную запись также комментирует Znaj.ua.

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“Кто записал разговор? Здесь показательно, что запись появилась еще 7 марта на иностранном сайте сливов. Вряд ли СБУ способна пробить защиту ЮВТ и ИВК с мощными службами собственной безопасности. Поэтому не стоит исключать, что Игорем Валерьевичем заинтересовался израильский Моссад. Наконец самому Коломойскому, поговаривают, свойственно воспитывать своих протеже публикацией разговоров. Охендовского когда-то записали в офисе Укропа. Видео встречи Коломойского и Тимошенко тоже было в СМИ, как и фото Луценко с Коломойским в Амстердаме. Также в YouTube можно найти ряд разговоров с депутатами Иванчуком из Народного Фронта и Найемом из БПП“, - отмечает издание.

Как сообщалось 7 марта, кандидату в президенты и лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко может грозить уголовное дело, если будет доказана ее причастность к попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко.