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В сеть слили "дружескую беседу" Тимошенко и Коломойского - СМИ

Комментариев: 18
Слова Юлии Владимировны обращенные к Коломойскому "обнимаю и целую", явно противоречит ее антиолигархической риторике .
Судя по разговору, Тимошенко и Коломойский являютя близкими друзьями и у них есть общие планы
Судя по разговору, Тимошенко и Коломойский являютя близкими друзьями и у них есть общие планы
styler.rbc.ua

В Сеть слили тайную беседу Юлии Тимошенко и олигарха, экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Соответствующая запись, датированная февралем 2019 года, была обнародована на сервисе Liveleak 7 марта.

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Судя по интонациям, Тимошенко и Коломойский - близкие друзья, имеют общие планы и даже обмениваются такими фразами, как “обнимаю и целую“, что явно противоречит антиолигархической риторике Юлии Владимировны.

Тимошенко поздравила Коломойского с Днем рождения, заявив, что тот может “быть лучшим другом и надежным партнером во всех важнейших делах“. Она пожелала олигарху, чтобы ему “оставили в покое“, а также, чтобы “все худшее осталось позади в новом году“.

В свою очередь, олигарх Коломойский ответил: “Мы же пока нашей цели не достигнем - мы не успокоимся“.

“Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень“, - подытожила Тимошенко разговор, выразив надежду, что они скоро увидятся.  

Опубликованную запись также комментирует Znaj.ua.

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“Кто записал разговор? Здесь показательно, что запись появилась еще 7 марта на иностранном сайте сливов. Вряд ли СБУ способна пробить защиту ЮВТ и ИВК с мощными службами собственной безопасности. Поэтому не стоит исключать, что Игорем Валерьевичем заинтересовался израильский Моссад. Наконец самому Коломойскому, поговаривают, свойственно воспитывать своих протеже публикацией разговоров. Охендовского когда-то записали в офисе Укропа. Видео встречи Коломойского и Тимошенко тоже было в СМИ, как и фото Луценко с Коломойским в Амстердаме. Также в YouTube можно найти ряд разговоров с депутатами Иванчуком из Народного Фронта и Найемом из БПП“, - отмечает издание.

Как сообщалось 7 марта, кандидату в президенты и лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко может грозить уголовное дело, если будет доказана ее причастность к попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко.

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Теги: Тимошенко, Коломойский, выборы 2019, аудиозапись
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Комментариев (18)
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альтаир4    11.03.2019, 13:16
Оценка:  -2
альтаир4
Читайте внимательно комментарий Znaj.ua.
"Опубликованную запись также комментирует Znaj.ua."
альтаир4    11.03.2019, 13:10
Оценка:  -4
альтаир4
Очередной жалкий фейк.
альтаир4    11.03.2019, 13:11
Оценка:  0
альтаир4
Порошенко решил одним высером двух зайцев обосрать?
COZEL    11.03.2019, 12:55
Оценка:  -2
COZEL
ЗА ЗЕЛЕНОГО, НО ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ, ЭТО ПОЛНОЕ СВИНСТВО, ХОТЯ БАБЛО НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ, ЗА НЕГО И УБИТЬ МОГУТ
COZEL    11.03.2019, 12:53
Оценка:  0
COZEL
НУ И ЧИТО, ТИМОХА И БЕНЯ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА УЖЕ СКОЛЬКО ЛЕТ И ЗАМЕТЕ НЕ ПОДСТАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА И НЕ КИДАЮТю КАК ОСТАЛЬНАЯ ПИ-БРАТИЯ, ЕЩЕ И МАСАД СЮДА, ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗА ПОТРОШЕНКО, КСТАТИ ЧЬЯ ИДЕЯ СОЗДАТЬ ФАНТОМ ТИМОХЕ, ВОТ ТОГО НАДО САДИТЬ, Я ЛИЧНО ЗА ПОТРОХА И ТИМОХУ ГОЛОСОВАТЬ НЕ БУДУ, С НАТЯЖКОЙ ЗА
В_а_д_и_м    11.03.2019, 12:51
Оценка:  +3
В_а_д_и_м
Ну как всегда скажут голос похожий на голос симошенко и голос похожий на голос поломойского и все ... (фамилии изменены)
альтаир4    11.03.2019, 13:07
Оценка:  -3
альтаир4
Абсолютно голоса не похожи! А главное, что важнее , стиль и риторика вообще не соответствуют персонажам. Жалкая попытка сотворить сенсацию.
Eyyafyallayekyul    11.03.2019, 12:40
Оценка:  -3
Eyyafyallayekyul
Мой дом за Вилкула!
ВосставшийИзБана    11.03.2019, 12:59
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ты живешь в дурдоме?
Teetotaler    11.03.2019, 13:09
Оценка:  +6
Teetotaler
А шо?
Уже домами голосовать можно? )))
Не удивлюсь, если так...)))
deadwest    11.03.2019, 12:40
Оценка:  -2
deadwest
Примечательно, что разговор ведется на мове агрессора. Ну что, ждём, когда Зеленский снимет кандидатуру в пользу Тимошенко?
Зорян_и_Шкиряк    11.03.2019, 12:44
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Да тогда же произойдёт настоящая восточная драма: отец - рикша, мать - гейша, а сын - мойша.
Next-Step    11.03.2019, 12:46
Оценка:  -1
Next-Step
уже поздно
ТТ69    11.03.2019, 12:40
Оценка:  +1
ТТ69
Базилио, Алиса, Бура......т.е Зелентино против Порабаса Барабаса в стране ........
kapablankas    11.03.2019, 12:38
Оценка:  -1
kapablankas
и хули с того ???
deadwest    11.03.2019, 12:42
Оценка:  0
deadwest
ну ты и рагуля...
kapablankas    11.03.2019, 12:47
Оценка:  +2
kapablankas
тимоха перетерла с беней , єто о х енная новость а я еще и виноват??

дурень ты
ВосставшийИзБана    11.03.2019, 12:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это к вопросу о "теории заговора".
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