Три грузовика мусора с километра дороги: в Полтавской области чистили обочины

Работники полтавского облавтодора показали глыбы мусора с обочин трассы Киев-Харьков.

Служба автомобильных дорог Полтавской области поделилась результатами масштабной уборки обочин дороги Киев-Харьков. Количество мусора на Пирятинском участке этой трассы приводит в ужас, сообщают в пресс-службе ведомства.

Люди собирают мусор вручную http://pl.ukravtodor.gov.ua

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Люди выбрасывают мусор целыми мешками. Традиционно много мусора возле населенных пунктов.

Сотрудники Службы автомобильных дорог Полтавской области прошли 286 километров дороги. С одного километра пути вывезли три грузовика мусора. Собирали стекло, полиэтилен, бумагу и пластик.

Работало несколько десятков единиц техники http://pl.ukravtodor.gov.ua

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К сожалению, уборка обочин в Украине - это механизированный процесс. Все это делается руками сотрудников облавтодора. Водителей и местных жителей просят соблюдать моральные нормы и не выбрасывать мусор из окон своих транспортных средств.

Водителей просят соблюдать чистоту http://pl.ukravtodor.gov.ua

Напомним, во Львовской области горит почти гектар свалки. Во Львовской области продолжается ликвидация масштабного пожара на свалке вблизи города Новояворовск.