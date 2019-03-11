Холодницкий лично вручил Труханову новое подозрение - СМИ

Мэр Одессы, в свою очередь, пожелал Холодницкому скорейшего увольнения.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на источник в САП.

Глава САП Назар Холодницкий вручил лично Труханову подозрение по статье 366-1 УК. Мэра Одессы сейчас допрашивают в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Санкция статьи - штраф в 42,5-51 тысячу грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо же тюрьма на срок до 2 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

По словам источника, Труханов не ожидал вызова на допрос и начал говорить руководителю САП о “политическом заказе“. “В конце пожелал Холодницкому, чтобы его уже побыстрее освободили от должности“, - говорят в САП.

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Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по той же статье в отношении Ольги Богомолец.