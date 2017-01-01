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В Крыму оккупанты начали ракетно-артиллерийские учения

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Занятия по управлению артеллерийским огнем и тактические учения проходят одновременно на 5 полигонах Черноморского флота.
Учения продлятся до середины апреля
Учения продлятся до середины апреля
function.mil.ru

В оккупированном Крыму 11 марта начались ракетно-артиллерийские учения ВС Российской Федерации, в которых задействованы сотни единиц техники и около тысячи военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Оккупанты задействовали в учениях более 200 единиц военной техники, в том числе установки Град, гаубицы, минометы и самоходные артиллерийские установки.

Целью учений поставлена выучка для взаимодействия береговой охраны и морской пехоты для ведения артиллерийского боя на необорудованном побережье.

Около тысячи российских военных будут обучаться до середины апреля.

Как сообщалось в январе, в разведке рассказали о боевых кораблях с секретными ракетами в ЧФ РФ.

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Теги: Крым, оккупанты, Россия, военные учения
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