Генсеку ОБСЕ жаль, что россиян не пустили на выборы в Украину

По словам главы организации, теперь от России ожидают серьезной критики в связи с ее недопуском.

Гремингер выразил сожаление в связи с недопуском россиян в Украину EPA/UPG

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и озабоченность в связи с запретом гражданам РФ быть официальными наблюдателями на предстоящих выборах президента в Украине. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Я разделяю сожаление и озабоченность директора БДИПЧ ОБСЕ, потому что не следовать строго методологии наблюдения - не очень хорошо“, - считает генсек.

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Гремингер добавил, что в данных обстоятельствах ОБСЕ сделает все от зависящее от оганизации. “Конечно, будет одно государство-участник, Россия, которое будет особенно критиковать тот факт, что российских наблюдателей нет“, - отметил он.

“Давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы создать условия, которые позволят провести свободные и справедливые выборы“, - добавил Гремингер.

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По словам генсека ОБСЕ, он с интересом следит за происходящим в Украине, однако воздерживается от оценки событий, так как об этом лучше говорить с долгосрочным наблюдателями, которые прибыли в страну в феврале.

“В настоящее время наиболее важным мероприятием ОБСЕ в отношении выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет“, - подчеркнул он.

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Напомним, закон о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине вступил в силу 28 февраля.