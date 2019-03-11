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Генсеку ОБСЕ жаль, что россиян не пустили на выборы в Украину

Комментариев: 2
По словам главы организации, теперь от России ожидают серьезной критики в связи с ее недопуском.
Гремингер выразил сожаление в связи с недопуском россиян в Украину
Гремингер выразил сожаление в связи с недопуском россиян в Украину
EPA/UPG

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и озабоченность в связи с запретом гражданам РФ быть официальными наблюдателями на предстоящих выборах президента в Украине. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Я разделяю сожаление и озабоченность директора БДИПЧ ОБСЕ, потому что не следовать строго методологии наблюдения - не очень хорошо“, - считает генсек.

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Гремингер добавил, что в данных обстоятельствах ОБСЕ сделает все от зависящее от оганизации. “Конечно, будет одно государство-участник, Россия, которое будет особенно критиковать тот факт, что российских наблюдателей нет“, - отметил он. 

“Давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы создать условия, которые позволят провести свободные и справедливые выборы“, - добавил Гремингер.

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По словам генсека ОБСЕ, он с интересом следит за происходящим в Украине, однако воздерживается от оценки событий, так как об этом лучше говорить с долгосрочным наблюдателями, которые прибыли в страну в феврале. 

“В настоящее время наиболее важным мероприятием ОБСЕ в отношении выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет“, - подчеркнул он.

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Напомним, закон о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине вступил в силу 28 февраля.

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Теги: ОБСЕ, выборы президента, РФ, Украина, наблюдатели
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    11.03.2019, 13:46
Оценка:  +3
Graddfeydd
"Выражать озабоченность" - их основной вид профессиональной деятельности.
Dikiicom    11.03.2019, 13:36
Оценка:  0
Dikiicom
Вот и ответ на вопрос почему наблюдатели ОБСЕ до недавнего времени не видели российских войск на Донбассе! Создается впечатление что ОБСЕ и оккупации Донбасса не видят! Иначе как понять что они выражают сожаление что представителей агрессора не пускают наблюдателями на выборы в Украину!
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