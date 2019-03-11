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Во второй тур выборов пройдут Тимошенко и Зеленский, - социология

Комментариев: 7
Во второй тур выборов пройдут Тимошенко и Зеленский, - социология

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов Президента.

Как свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг, за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко - 18,3%.

Действующий президент Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%).

Как указано в сообщении группы Рейтинг, за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Ю.Тимошенко.

Самый высокий уровень недоверия имеют Петр Порошенко (69%) и Олег Ляшко (71%).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: 1-7 марта 2019

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Комментариев (7)
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Trillioner    11.03.2019, 14:29
Оценка:  0
Trillioner
Смешко самый достойный. Зеленский не главнокомандующий. Давайте клоунов еще и врачами сделаем. По-приколу. Вы, кто за Зеленского не понимаете Вашей шутки. По-приколу - это снова эксперимент. Идите, приколисты, к доктору, который всю жизнь был сантехником или слесарем. Ба.ра.ны.
gdanovakiev    11.03.2019, 14:42
Оценка:  0
gdanovakiev
На хрена нам главнокомандующий? Наш нужен человек - мир!!!
fkrfyfan    11.03.2019, 14:10
Оценка:  +1
fkrfyfan
Лишь бы не вечно пьяный, жадный,беспринципный хряк
Huper!    11.03.2019, 14:12
Оценка:  -2
Huper!
Почему тебя волнуют выборы, санкции надоели?Думаешь поможет?
GreenPeace!    11.03.2019, 14:02
Оценка:  +3
GreenPeace!
Я за Зеленского
Woodbrother    11.03.2019, 13:53
Оценка:  -1
Woodbrother
Еще одна липовая конторка.
альтаир4    11.03.2019, 13:52
Оценка:  -4
альтаир4
Ха-ха! Так вот почему вдруг появилась дешевая фейковая "запись" разговора якобы Тимошенко с якобы Коломойским! Бугага!
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