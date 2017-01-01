Виктор Бондарь: "Выживет ли бедняга Коболев на 342 млн грн в год?"

В случае, если Кабмин продлит контракт с руководителем "Нафтогазу України" Андреем Коболевым, доходы главы государственного монополиста составят около 342 млн грн в год. Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР сообщил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь.

Он отметил, что, согласно предложениям наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України", новый контракт с Андреем Коболевым предусматривает для него месячную зарплату на уровне 10 млн грн. Впрочем, за счет премий и дополнительных выплат общий доход Андрея Коболева будет значительно больше.

"Его зарплата составит 126 млн грн в год. Также в этом году предполагается выплата господину Коболеву второй части премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом" в размере 216 млн грн. Еще контракт предусматривает ежеквартальную премию в общей сложности на 24 млн 984 тыс. грн в год, а также годовую премию за достижение целей и ключевых показателей в таком же размере – свыше 24 млн грн. И это не все. Еще одна дополнительная премия – за реализацию целей в среднесрочных проектах, это снова 24 млн 984 тыс. грн в год, и премия за особые достижения – 12 млн 492 тыс. грн, плюс премия за реализацию целей на долгосрочных проектах в размере 12 млн 492 тыс. грн. И дополнительно материальная помощь на оздоровление – 1 млн 249 тыс. 200 грн. Сможет ли этот бедняга прожить на 1 млн грн в день? Я думаю, как-то протянет", – заявил Виктор Бондарь.

Он отметил, что власть покрывает Андрея Коболева, несмотря на свои громкие заявления не продлевать контракт с ним. И причина заключается в том, что Коболев курирует огромные сделки на рынке украинского газа, добавил народный депутат.

"Почему покрывают? Потому что он обеспечивает сегодня крупнейшие коррупционные схемы власти в Украине. Я давно призываю: давайте сделаем аудит "Нафтогазу"! Что это за 80 компаний-импортеров, поставляющих газ в Украину? Откуда они берут топливо? По оценкам экспертов, эти компании зарабатывают 2-3 млрд долларов в год. Это компании-прокладки, созданные властью. Именно за это Коболеву платят 342 млн грн: чтобы он молчал и не допускал никого к проверкам, в частности Счетную палату. Именно поэтому в парламенте не рассматривается этот вопрос", – сказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".