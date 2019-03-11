Юрий Луценко нахамил журналисту в Риме: в сети разгорелась дискуссия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по-хамски ответил на вопрос журналиста в Риме.

Прямо в центре итальянской столицы журналист Вадим Литвин с женой неожиданно встретили Юрия Луценко, который возвращался с шоппинга. Видимо, генпрокурор был не в лучшем настроении, судя по поведению. Автор опубликовал видео внезапной встречи в Facebook.

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Вадим Литвин задал генпрокурору вопрос про Анатолия Шария и пожелал удачных покупок. После чего Луценко продемонстрировал книги в своем пакете и посоветовал читать книги о Риме на английском.

Интересно, что многие пользователи не увидели хамского отношения Луценко, но некоторые раздувают из этого видео настоящий скандал. К дискуссии присоединился одиозный экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Человек, который не имея юридического образования занимает должность генерального прокурора, свободно разгуливает по Риму и советует самой бедной нации Европы покупать книги на английском, - написал Азаров в социальной сети.

Напомним, Луценко раскрыл новые детали коррупции в оборонке. Генпрокурор описал схему, согласно которой сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ могут быть причастны к коррупционным схемам в Укроборонпроме.