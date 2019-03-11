ЕС предлагают исключить РФ из списка стратегических партнеров

Причиной называют оккупацию Крыма, военные действия на Донбассе и нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы.

Европе предлагают пересмотреть соглашение о сотрудничестве с РФ EPA/UPG

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Проект резолюции Европарламента о состоянии политических отношений ЕС-Россия предлагает исключить Россию из списка стратегических партнеров ЕС. Об этом сообщает Укринформ.

Автором проекта резолюции, который будет рассмотрен во вторник, является латвийский парламентарий Калниете.

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В тексте подчеркивается, что нелегальная оккупация Крыма, прямое и косвенное участие РФ в военном конфликте на Донбассе и продолжение нарушения территориальной целостности Грузии и Молдовы преднамеренно нарушают международное право.

В связи с этим европарламентариям предлагают пересмотреть соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС-РФ.

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В проекте говорится, что ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к “business as usual“ в отношениях с Россией, пока страна не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не восстановит территориальную целостность Украины.

В тексте также отмечается необходимость усиления роли ЕС в нормандской формате и выражается глубокую обеспокоенность связями российского руководства с крайне правыми и популистскими националистическими партиями в ЕС, включая Венгрию.

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Европарламенту также предлагают указать России на ее ответственность за падение боинга МН17 в 2014 году и осудить действия России в Азовском море.

Напомним, ранее генсек ОБСЕ выразил сожаление, что россиян не допустили на выборы в Украине как наблюдателей.