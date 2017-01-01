Полиция открыла 5 уголовных производств по факту принуждения к сексу

В ГПУ отчитались, насколько действенным является закон о принуждении к вступлению в половую связь.

Полиция расследует 5 криминальных дел по факту принуждения к вступлению в половую связь без добровольного согласия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре на официальный запрос Українських новин.

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В январе-феврале этого года зафиксировано 5 случаев нарушения ст. 154 УК Украины (принуждение к сексу).

Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали 17 случаев нарушение ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

Более печальная статистика нарушений ст. 152 (изнасиловние). В течение двух первых месяцев 2019 года возбуждено 52 уголовных дела по факту изнасилования.

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При этом в ГПУ не уточнили, сколько подозреваемых фигурируют в рамках этих уголовных производств.

Напомним, Супрун разъяснила, что означает “согласие на секс“. И. о. министра здравоохранения отметила, что вокруг изменений в Уголовный кодекс Украины буквально за один день возникло много мифов.