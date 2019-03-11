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Под Херсоном поймали военного предателя из Крыма

Комментариев: 1
Мужчину поймали 11 марта во время проведения операции Розыск.
Под Херсоном поймали военного предателя из Крыма
© facebook.com/arkgunp
Фото 1/4
  • Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет
  • Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет
  • Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет
  • Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Под Херсоном поймали военного предателя из Крыма
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет
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В Херсонской области задержали украинского военного, который перешел на службу к оккупантам после аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Гражданин Украины, 1985 г.р. с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту.

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Задержанного передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщено о подозрении, по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы). Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось, бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Владимир Замана совершил государственную измену, действуя в сговоре с экс-президентом, ныне осужденным Виктором Януковичем. Об этом в понедельник, 25 февраля, в зале Печерского суда заявил прокурор военной прокуратуры Виктор Король.

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Теги: предатель, госизмена, аннексия Крыма, Херсонская область
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Комментариев (1)
deadwest    11.03.2019, 15:09
Оценка:  -4
deadwest
Ох и пиздюлей за это получат теперь)
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