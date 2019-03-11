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Мангеру вернули загранпаспорт и сняли с него браслет

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Глава Херсонского облсовета может свободно передвигаться, в том числе, за границу.
С Мангера сняли электронный браслет
С Мангера сняли электронный браслет
facebook.com/vlad.manger

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Следователи СБУ сняли средство электронного контроля с Владислава Мангера и вернули ему заграничный паспорт. Об этом рассказал адвокат главы Херсонского облсовета Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.

“Сотрудники Службы безопасности 6 марта сняли с Владислава Мангера электронный браслет и отдали загранпаспорт“, - отметил он. При этом залог в размере 2,497 млн грн Мангеру не вернули, говорит адвокат.

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Мера пресечения в отношении Мангера закончилась 3 марта - именно до этого времени он должен был просидеть в СИЗО, если его не отпустят под залог. 

После уплаты последнего Мангера выпустили, надев на него электронный браслет и забрав загранпаспорт. 4 мата суд отказал ГПУ в продлении ареста главе облсовета, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд принял решение отстранить Владислава Мангера от исполнения обязанностей главы Херсонского облсовета.

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Теги: Мангер, Гандзюк, убийство, суд, браслет, загранпаспорт
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Комментариев (3)
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deadwest    11.03.2019, 15:19
Оценка:  0
deadwest
Дорогая редакция в полном оцепенении. Конечно, после того, как к жене Садового во сне пришёл маленький Иисус, удивляться уже нечему. Но всё же: подписать соглашение с Гриценко, в котором за снятие кандидатуры в его пользу Гриценко обязуется "быть честным", - это даже больший звездец,
deadwest    11.03.2019, 15:19
Оценка:  0
deadwest
чем в своё время Ющенко, отбиравший кадры по ответу на вопрос: "Красты будэш?".
deadwest    11.03.2019, 15:19
Оценка:  0
deadwest
Чёрт возьми, даже жалко, что Садовой снялся. Таких идиотов даже среди украинских президентов ещё не было.
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