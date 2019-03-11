Мангеру вернули загранпаспорт и сняли с него браслет

Глава Херсонского облсовета может свободно передвигаться, в том числе, за границу.

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Следователи СБУ сняли средство электронного контроля с Владислава Мангера и вернули ему заграничный паспорт. Об этом рассказал адвокат главы Херсонского облсовета Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.

“Сотрудники Службы безопасности 6 марта сняли с Владислава Мангера электронный браслет и отдали загранпаспорт“, - отметил он. При этом залог в размере 2,497 млн грн Мангеру не вернули, говорит адвокат.

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Мера пресечения в отношении Мангера закончилась 3 марта - именно до этого времени он должен был просидеть в СИЗО, если его не отпустят под залог.

После уплаты последнего Мангера выпустили, надев на него электронный браслет и забрав загранпаспорт. 4 мата суд отказал ГПУ в продлении ареста главе облсовета, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд принял решение отстранить Владислава Мангера от исполнения обязанностей главы Херсонского облсовета.