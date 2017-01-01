В Карпаты снова пришла зима: снежный покров достиг 80 см
Погодная ситуация в Карпатах сейчас очень нестабильная, поэтому спасатели категорически против самовольной прогулки в горах. Снежный покров на некоторых горах достиг 80 см. Об этом сообщает руководитель Ивано-Франковского областного гидрометцентра Владимир Фригович для Укринформ.
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Синоптик говорит, что в горах на протяжении этой недели будет очень опасно. На горе Пожижевская зафиксировали 80 см снежного покрова. Вероятность схождения лавины очень высока.
Вообще, в Карпатах сейчас 4 уровень лавинной опасности.
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Владимир Фригович отметил, что снегопады и метели в горах наблюдаются с воскресенья, 10 марта. Между тем, 12 марта метель только усилится. Это значит, что туристам лучше не рисковать, ведь горы будут опасными.
Напомним, в Карпатах объявлена значительная опасность схода лавин. На выходных в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.