Cуд может заставить директора НАБУ раскрыть его связи с Россией

Окружной административный суд Киева 14 февраля открыл уголовное производство по иску ГО "Платформа национальной безопасности" к директору НАБУ Артему Сытнику. Об этом, как сообщает Comments.ua, заявил председатель "Платформы нацбезопасности" Олег Бончинский.

По словам Бончинского, активисты и ветераны АТО решили заставить директора НАБУ Сытника дать ответы на вопросы о его близких отношениях с гражданами России. Активисты неоднократно направляли запросы о гражданстве близких Сытнику лиц, но он так и не предоставил ответа. Нет таких данных и в финансовых декларациях главы НАБУ, несмотря на то, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" относит родителей жены к кругу близких лиц, а потому сведения о доходах тестя и тещи должны быть отражены в его ежегодной декларации.

По словам ветерана АТО, осенью 2018 года украинские СМИ писали о том, что родители жены Артема Сытника поддерживают политику руководства России. Также он напомнил об аудиозаписи разговора, в котором теща Сытника Алла Зюбина на вопрос об его отношении к аннексии Россией Крыма ответила: "Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом".

В конце 2018 ветераны АТО и активисты провели ряд акций под зданием НАБУ, чтобы услышать ответы на вопросы о связях Директора НАБУ с Россией, но желаемого результата так и не достигли. С целью привлечения внимания к нежеланию Артема Сытника отвечать на вопросы общественности была проведена акция под стенами Посольства США в Украине. Активисты считают, что сокрытие Сытником контактов с РФ может представлять угрозу для национальной безопасности Украины.

Также Олег Бончинский утверждает, что Сытник сказал неправду, когда публично заявил о том, что к продаже земельного участка в оккупированном Крыму ни он, ни его жена не имеют отношения. На вопрос журналистов об отсутствии в его декларации данных о продаже земельного участка в оккупированном Россией Крыму Артем Сытник ответил, что денег за участок его семья не получала. Директор НАБУ отметил, что после того как его жена у нотариуса сделала доверенность на знакомую, чтобы та распоряжалась землей, и он в января 2015 года дал свое согласие на ее оформление как супруг, до сих пор юридически значимых действий ни он, ни жена не совершали. И подчеркнул, что с тех пор эту крымскую землю ни он, ни его жена не контролировали.

Олег Бончинский заявил, что в 2018 году "знакомая", на которую была оформлена доверенность, гостила вместе с мужем у Сытника и очень тепло общались с ним. "Обнимали и целовались, а землю не контролировали?" - спрашивает председатель ГО "Платформа национальной безопасности".

Бончинский пишет и о том, что ситуация с продажей Артемом Сытником земельного участка в Крыму делает вопиющей тот факт, что "знакомая", на которую была оформлена доверенность, оказалась настоящим "коллаборантом" Кремля. По его данным, после оккупации Россией Крыма она оформила российский паспорт, оставив при этом паспорт гражданина Украины. Ее муж поступил так же. Теперь же оба получают доходы от бизнеса на территории полуострова и, согласно законодательству РФ, платят налоги в бюджет страны.

Такие действия могут подпадать под ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. "Поэтому Артем Сытник не только врет на тему контроля за продажей земли и неведением относительно его продажи, но и находится в постоянном контакте с пособниками", - отмечает Олег Бончинский.

Также ветеран АТО заявил о готовности предоставить видеодоказательства таких контактов на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, где директор НАБУ будет отчитываться 13 марта 2019 года.