Под Житомиром ветер снес крышу магазина: Мать погибла, дочь в реанимации
В городе Коростышев Житомирской области 11 марта около 12:00 в результате непогоды сорвало кровлю с магазина, один человек погиб, еще один получил травмы.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.
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“В г. Коростышев из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина Фуршет сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь, 1995 г.р.“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 11 марта, в Одессе рухнула стена ТЦ, у пострадавшей женщины сотрясение мозга, частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны - в мэрии заявили, что она “просто споткнулась“.