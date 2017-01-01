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Под Житомиром ветер снес крышу магазина: Мать погибла, дочь в реанимации

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Девушка 1995 года рождения находится в тяжелом состоянии.
Одна из женщин погибла на месте
Одна из женщин погибла на месте
zt.dsns.gov.ua

В городе Коростышев Житомирской области 11 марта около 12:00  в результате непогоды сорвало кровлю с магазина, один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.

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“В г. Коростышев из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина Фуршет сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь, 1995 г.р.“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 11 марта, в Одессе рухнула стена ТЦ, у пострадавшей женщины сотрясение мозга,  частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны - в мэрии заявили, что она “просто споткнулась“. 

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Теги: ураган, ветер, магазин, Житомирская область, смерть
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