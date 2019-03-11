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В "Нацкорпусе" заявили, что Порошенко и СБУ собрались их ликвидировать

Комментариев: 9
Андрей Билецкий уверен, что националистам будут мстить за события в Черкассах.
Билецкий считает, что лидеров "Азова" решили ликвидировать
Билецкий считает, что лидеров "Азова" решили ликвидировать
facebook.com/BiletskyAndriy

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Лидер партии “Национальный корпус“ Андрей Билецкий обвиняет СБУ в намерении ликвидировать лидеров “азовского движения“. Об этом сообщает LB.ua.

При этом политик заявил, что заказчиком выступает президент Петр Порошенко, исполнителем - Виктор Кононенко.

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“Он через некого Илью, по прозвищу Кочевник, отвечает за связи с криминалитетом. Через Илью “Кочевника“ будет сделан заказ на физическое устранение руководителей движений“, - уверяет Билецкий.

Исполнителями ликвидации якобы будут представители криминалитета. Билецкий также считает, что партии будут мстить за события в Черкассах, где “Нацкорпус“ пытался задержать кортеж Порошенко. 

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Речь может идти о роспуске полка Национальной гвардии “Азов“ и провокациях на будущих акциях протеста Национального корпуса.

“Будут выставлять исключительно срочников и провоцировать драки. Чтобы говорить, что националисты избили 18-летних парней. Мы не будем с ними драться. Мы не хотим конфликта с Нацгвардией и полицией“, - заверил Билецкий.

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Напомним, 9 марта представители “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. 

Вечером того же дня “Нацкорпус“ устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

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Во время этих столкновений пострадали два десятка полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера черкасского Нацкорпуса внесли в базу сайта “Миротворец“.

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Теги: Нацкорпус, Нацдружины, Билецкий, СБУ, Порошенко
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Комментариев (11)
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fkrfyfan    11.03.2019, 16:27
Оценка:  +1
fkrfyfan
И этих нацистов и хряка с его командой на хрен!!!!
COZEL    11.03.2019, 16:25
Оценка:  +2
COZEL
Я УЖЕ ПИСАЛ, ЕСЛИ ОН ДЕВУШКЕ НЕ ПРОСТИЛ ПОЧТИ НЕВИННЫЙ ВОПРОС И МАШИНА СГОРЕЛА, А ЗА НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТКА БУДЕТ, МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ, ПАЦАНЫ ПОПУТАЛИ БЕРЕГА, ПОРОХ ЕЩЕ ПРЕЗИДЕНТ И СИЛ У НЕГО ХВАТАЕТ
prontozaurus    11.03.2019, 16:21
Оценка:  -5
prontozaurus
А яке відношення нацкорпус має до націоналізму? Справжні націоналісти під час оборонної війни підтримують першорядні сподівання нації та її лідерів тими чи іншими засобами, а несправжні ставлять палки у колеса владі, на радість ворогам - як зовнішнім, так і внутрішнм.
gdanovakiev    11.03.2019, 16:25
Оценка:  0
gdanovakiev
Что за першорядни сподивання нации? И кто у нас сейчас идейный лидер нации?
prontozaurus    11.03.2019, 16:29
Оценка:  0
prontozaurus
Було вмикати мозок і не створювати загрозу безпеці України. Такі тупі націоналісти не потрібні а ні Пороху, а ні СБУ, а ні нації. Нації потрібні розумні та правильні націоналісти, якими ви не є. Війна - це не хто кого перетопче або перестріляє, а хто кого передумає. Зарубіть це собі на своїх носах!
underwodd    11.03.2019, 16:03
Оценка:  0
underwodd
Уже не страна,а какая то гопкомпания.
atos    11.03.2019, 15:59
Оценка:  +3
atos
Давно пора этих недоразвитых nugopacoв, отправить туда откуда они появились, ни одна cyka ничего в жизни полезного не сделала, только куйнёй занимаются.
Peyot    11.03.2019, 15:56
Оценка:  -1
Peyot
Это пишет чувак какторый лучши й друг жены шария? Шлюха кремлевская!
deadwest    11.03.2019, 15:46
Оценка:  +2
deadwest
Стреляйте как собак их!
deadwest    11.03.2019, 15:48
Оценка:  +4
deadwest
Это нацисты, что вы хотите...а лучше повесить на площади прилюдно! А за ними и поросенка повесить со всеё семьей! Нет, жену и дочерей на панель куда-нибудь в Пакистан
Peyot    11.03.2019, 15:57
Оценка:  -5
Peyot
чу ты гониш кремвский бот? это же ваш засланый козачек, какой он нафиг национались? он провокатор за бабки мать продаст как и все вы руские!
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