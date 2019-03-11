В "Нацкорпусе" заявили, что Порошенко и СБУ собрались их ликвидировать

Андрей Билецкий уверен, что националистам будут мстить за события в Черкассах.

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Лидер партии “Национальный корпус“ Андрей Билецкий обвиняет СБУ в намерении ликвидировать лидеров “азовского движения“. Об этом сообщает LB.ua.

При этом политик заявил, что заказчиком выступает президент Петр Порошенко, исполнителем - Виктор Кононенко.

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“Он через некого Илью, по прозвищу Кочевник, отвечает за связи с криминалитетом. Через Илью “Кочевника“ будет сделан заказ на физическое устранение руководителей движений“, - уверяет Билецкий.

Исполнителями ликвидации якобы будут представители криминалитета. Билецкий также считает, что партии будут мстить за события в Черкассах, где “Нацкорпус“ пытался задержать кортеж Порошенко.

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Речь может идти о роспуске полка Национальной гвардии “Азов“ и провокациях на будущих акциях протеста Национального корпуса.

“Будут выставлять исключительно срочников и провоцировать драки. Чтобы говорить, что националисты избили 18-летних парней. Мы не будем с ними драться. Мы не хотим конфликта с Нацгвардией и полицией“, - заверил Билецкий.

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Напомним, 9 марта представители “Национального корпуса“ и “Национальных дружин“ пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику.

Вечером того же дня “Нацкорпус“ устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко.

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Во время этих столкновений пострадали два десятка полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера черкасского Нацкорпуса внесли в базу сайта “Миротворец“.