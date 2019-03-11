В Крыму "реставрировали" Ханскую мечеть 1533 года современной испанской плиткой - Джапарова

На реставрацию объекта было потрачено 22 млн евро.

В Апелляционном суде Амстердама в ходе заседания по делу о “скифском золоте“ представители музеев оккупированного Крыма заявили, что на “реставрацию“ Ханского дворца потрачено 22 млн евро.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила в Facebook.

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“Не обошлось и без упоминания бахчисарайского Ханского дворца. Защита крымских музеев настаивает, что на “реставрацию объекта было потрачено 22 млн евро, а Украина и ЮНЕСКО никогда не вкладывали ни копейки“, - отметила Джапарова.

Она напомнила, что во время “реконструкции“ черепицу “татарку“ на крыше Ханской мечети 1533 построения и уникальные деревянные балки заменяли современной испанской плиткой и непонятного качества древесиной, тем самым уничтожая самое главное - подлинность.

“Теперь буду знать, сколько средств было выделено для еще одно преступление - убийства подлинности сердцевины культуры крымских татар, которая осталась в течение нескольких сотен лет как символ того Крыма, который Россия не хотела и не хочет признавать - Крыма “не исконно русской земли“, а земли, которая вобрала в себя культуру и быт десятков народностей, проживавших на полуострове веками, и, как следствие, родила аутентичный и коренной народ - крымских татар, караимов и крымчаков “, - отметила представительница МИП.

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Стоит отметить, Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Как сообщалось в феврале 2018 года, в оккупированном Россией Крыму в Бахчисарае на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе обнаружили “могильник“ Ханского дворца черепицу и деревянные балки, снятые в результате “реконструкции“.