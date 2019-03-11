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Армию укомплектовали вооружением на 85% - ВСУ

Комментариев: 4
В 2014 году исправность военной техники оказалась на 45% ниже заявленного.
Обеспечение военных техникой удалось довести до уровня в 85%
Обеспечение военных техникой удалось довести до уровня в 85%
EPA/UPG

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Уровень укомплектованности армии основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%. Об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает УНИАН.

“На сегодняшний день укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет около 85%, а военных частей, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил - 99%“, - заявил он. 

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По словам Шевцова, для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники как за счет ремонта, так и за счет поставки новой техники.

Кроме того “практически с нуля“ пришлось создать систему технического обеспечения войск на всех уровнях. 

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В 2014 году с начала приведения оружия и техники в боеспособное состояние оказалось, что отчетные показатели уровня исправности, которые в то время отмечались на уровне 88%, не подтвердились и были значительно завышены. 

Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже, чем было заявлено, подчеркнул Шевцов. 

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Так, до 50% образцов требовали дополнительного техобслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения трубопроводов, систем электропитания и других систем вооружения и военной техники. 

В то же время в центре учета избыточного имущества ВСУ на продажу находилось более 10 тысяч основных образцов военной техники, включая танки, БМП и ЗРК.

 

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном поймали военного предателя из Крыма.

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Теги: ВСУ, армия, вооружение, техника, обновление
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Комментариев (4)
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Антибес    11.03.2019, 17:45
Оценка:  -3
Антибес
А чем укомплектованы эт"герои"?Недекоммунизи рованным оружием?Ну так это же зрада!Где ваша свидомисть,клоуны?)))))))))))))))
WTF2wtf    11.03.2019, 17:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты бы лечилось лучше, путинское многостаночное.
Конченое украинофобко ...
Антибес    11.03.2019, 17:58
Оценка:  0
Антибес
Пидоpoк-потрохосос,не суди других по себе.Я люблю Украину и никому не поклоняюсь.А ты не вынимаешь из своей пасти хозяйский прибор.)))))
fimatut    11.03.2019, 17:24
Оценка:  -3
fimatut
А 15 % ходят с дубинками Без лука Дебильная статья
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