Армию укомплектовали вооружением на 85% - ВСУ

В 2014 году исправность военной техники оказалась на 45% ниже заявленного.

Обеспечение военных техникой удалось довести до уровня в 85% EPA/UPG

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Уровень укомплектованности армии основными образцами вооружения и военной техники составляет 85%. Об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает УНИАН.

“На сегодняшний день укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет около 85%, а военных частей, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил - 99%“, - заявил он.

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По словам Шевцова, для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники как за счет ремонта, так и за счет поставки новой техники.

Кроме того “практически с нуля“ пришлось создать систему технического обеспечения войск на всех уровнях.

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В 2014 году с начала приведения оружия и техники в боеспособное состояние оказалось, что отчетные показатели уровня исправности, которые в то время отмечались на уровне 88%, не подтвердились и были значительно завышены.

Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже, чем было заявлено, подчеркнул Шевцов.

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Так, до 50% образцов требовали дополнительного техобслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения трубопроводов, систем электропитания и других систем вооружения и военной техники.

В то же время в центре учета избыточного имущества ВСУ на продажу находилось более 10 тысяч основных образцов военной техники, включая танки, БМП и ЗРК.

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном поймали военного предателя из Крыма.