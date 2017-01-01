Изнасилование на собеседовании: столичный суд вынес приговор насильнику

Один из судов Киева вынес приговор мужчине, который изнасиловал 21-летнюю девушку, а потом ее шантажировал.

Стороне обвинения удалось доказать вину мужчины, который изнасиловал беззащитную девушку, а потом требовал с нее 2 тысячи долларов США в обмен на видео. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Известно, что злоумышленник нашел девушку на сайте OLX. Там жертва искала работу. Мужчина пригласил ее на “собеседование” в село на окраине Киева.

Ни о чем не подозревая, девушка поехала в частный дом своего насильника. Тот избил несчастную, затем связал и начал насиловать. Весь процесс снимал на видеокамеру.

Насильник держал свою жертву практически сутки. Отпустил только тогда, когда девушка согласилась принести 2 тысячи долларов США в обмен на видео пыток.

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Полиция в тот же день арестовала 45-летнего местного жителя. Следствию удалось собрать достаточно доказательств вины обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям УК Украины: изнасилование, вымогательство, насильственное удовлетворение страсти неприродным способом, незаконное лишение свободы. Он проведет за решеткой следующие 8 лет.

Напомним, в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку. Подросток жестоко избил свою жертву, затем начал ее насиловать. Спас бедную случайный прохожий.