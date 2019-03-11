СМИ обнародовали фамилии восьми "санкционных" россиян
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СМИ обнародовали фамилии восьми граждан РФ, против которых ЕС введет санкции в связи с агрессией в Керченском проливе. Информацию с фамилиями, но не именами, обнародовало агентство “Интерфакс-Украина“, пишет “Европейская правда“.
“В “списке восьми“ указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно эти люди, сложно“ , - сообщило издание.
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По данным СМИ, эти восемь человек являются российскими военнослужащими и представителями ФСБ.
Вышеупомянутых лиц добавят к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марта 2014 года.
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Санкции введут виде запрета на въезд и замораживания активов. На сегодня в списке находятся 153 человека и 40 компаний.
Напомним, ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян, причастных к захвату украинских кораблей.