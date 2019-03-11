Элитный дом Олега Ляшко за 15 млн гривен с высоты птичьего полета

Журналисты показали шикарный особняк лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Масштабы впечатляют.

Беспилотнику удалось снять с высоты птичьего полета элитную недвижимость Олега Ляшко. Об этом сообщает ТСН.

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Сам лидер радикалов сообщает, что элитный особняк в престижном поселке под Киевом купил в кредит. На данный момент он сдается в аренду, за счет чего этот кредит в 15 млн гривен и выплачивается. Между тем, в декларации Ляшко ипотека или кредит не фигурирует.

Масштабы дома впечатляют Скриншот из видео

Журналистам программы “Наші гроші” удалось заснять с высоты масштабы элитной недвижимости.

Сам участок занимает более 6 тысяч квадратных метров. Дом выглядит роскошно. Есть два гаража по обе стороны жилища. На заднем дворе несколько шезлонгов для отдыха. Есть зона для детей и площадка для барбекю.

Фасад дома Скриншот из видео

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Планировка самого дома очень удобная. Есть несколько открытых террас и балконов. Кроме того, особняк расположен практически в лесу. Видимо, Олег Ляшко любит свежий воздух.

Напомним, активисты показали шикарный дом Гладковского с высоты. Украинские активисты провели массовую акцию протеста под домом Олега Гладковского и показали его дворец с высоты птичьего полета.