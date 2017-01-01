Беспорядки в Черкассах и Киеве: Двоим вручили подозрение, третьего ищут

Подозрения касаются участия в массовых беспорядках, хулиганства и насилия в отношении правоохранителей.

Двум причастным к стычкам в Черкассам и Киеве вручили подозрение npu.gov.ua

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По факту событий в Черкассах и Киеве 9 марта двум лицам вручили подозрения. Об этом заявил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Укринформ.

“Установлены трое основных фигурантов, участвовавшие. Несколько часов назад объявлено подозрения по статьям 294, 296, 345 УК“, - отметил он.

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Цуцкиридзе уточнил, что это статьи по массовым беспорядкам, хулиганству и насилию в отношении работника правоохранительного органа. Двум лицам вручено подозрение, местонахождение третьего сейчас устанавливается.

Цуцкиридзе добавил, что по черкасским событиям одному лицу сообщено о подозрении именно по участию в массовых беспорядках.

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Напомним, 9 марта в Черкассах во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. В результате столкновений пострадали 22 полицейских.

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Кроме этого, в субботу националисты пришли к зданию Администрации президента и также устроили драку. Пострадали два полицейских и нацгвардеец.

Напомним, ранее лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий обвинил власть в намерении уничтожить лидеров “Азова“.